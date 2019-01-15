Polis otobüsüne silah çekti

BUGÜN NELER OLDU

trafik magandası, sinirlendiği otobüse silah çekti. İzmir istikametine gitmekte olan 39 AAC 530 plakalı otomobil sürücüsü M.BE., aynı istikamete giden M.BA. yönetimindeki otobüsü hatalı solladı. Otobüs şoförü M.BA. korna çalıp selektör yaparak otomobil sürücüsünü uyardı. Bunun üzerine otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan T.Ö. yanındaki tabancayı çıkararak korkutmak amacıyla otobüse doğru salladı. Otomobil 500 metre sonra bir akaryakıt istasyonunda polisler tarafından durduruldu. Otobüs de aynı akaryakıt istasyonunda durarak şoförü ve içindeki 28 polis aşağıya indi. Polisleri karşısında gören M.BA. ve T.Ö. bir anda neye uğradığını şaşırdı. Polisler ve otobüs şoförü şikayetçi olmayınca ifadeleri alınan M.BE. ve T.Ö. serbest bırakıldı.