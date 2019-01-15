Rekabet sosyal medyada sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Araştırma Görevlisi Cudi Kaan Okmeydan, Türkiye'nin 4 büyük spor kul��bünün sosyal medya kullanımını araştırdı. Büyük taraftar kitlelerine sahip Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş spor kulüplerinin Facebook ve Twitter'daki paylaşımlarını ve takipçi yorumlarını detaylarıyla inceleyen Okmeydan, "Takipçi yorumlarına kadın taraftarların dahil olmasıyla nefret söylemleri ve karşılıklı küfürleşme azalıyor, centilmenlik artıyor" dedi.