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Taksici kaldığı dükkanda öldü

Giriş Tarihi: 15.1.2019
Taksici kaldığı dükkanda öldü
MANISA'NIN Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'nde bulunan Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrılan ve bir süredir Galericiler Sitesi'nde yaşamını sürdüren 1 çocuk sahibi Ramazan Sündür'ü (58), sabah saatlerinde göremeyen arkadaşları şüphelenerek kaldığı dükkana gitti. Esnaflar, dükkana girdiklerinde Sündür'ün cansız bedeniyle karşılaştı. 112 acil servis ekiplerinin ilk yaptığı incelemede Sündür'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sündür'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak.
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Taksici kaldığı dükkanda öldü
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