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Avrupa’ya demokrasiyi anlatacaklar

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Avrupa’ya demokrasiyi anlatacaklar
İZMIR'DE 15 Temmuz Derneği tarafından gerçekleştirilen "Her ayın 15'inde 250 Hatim Programı" çerçevesinde Kestanepazarı Camisi'nde mevlit okundu ve tamamlanan hatimlerin duası gerçekleştirildi. Programa şehit Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası Ayşe Arslantürk de katıldı. 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, 15 Temmuz hain darbe girişimini her yönüyle anlatılması gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda dernek olarak 15 Temmuz ruhunu nesilden nesile aktarmak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Şebik, "Bu ayın sonunda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde demokrasi ve insan hakları sunumu gerçekleştireceğiz. Bunun dışında ABD'de 2 programımız var. Avrupa'da demokrasi ve insan hakları üzerine bu topraklarda gerçekleşen mücadeleyi ve darbe ile birlikte bu milletin asil duruşunu, cesaretini, kahramanlığını anlatacağımız programlar yapacağız" diye ifade etti.
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Avrupa’ya demokrasiyi anlatacaklar
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