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Ayağının tozuyla All-Star’a davet edildi

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Ayağının tozuyla All-Star’a davet edildi
TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın son transferi Christopher Evans, henüz formasını giymediği takımını Tahincioğlu All-Star 2019'da temsil edecek.Pınar Karşıyaka'nın geçen hafta İspanya'nın Gran Canaria takımından transfer ettiği Christopher Evans, dün sağlık kontrolünden geçip, ardından takımla ilk antrenmanına çıktı. Evans, Tahincioğlu All-Star 2019'da smaç yarışmasına katılacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Böyle bir teklif gelmesinden dolayı çok memnun kaldım. İzleyicilerin beni smaç yarışmasında görmek istemeleri çok güzel. Daha önce smaç yarışmasına katılmamıştım. Elimden gelenin en iyisini yapmak için uğraşacağım. Gelir gelmez takımımı temsil edecek olmak da benim için ayrıca mutluluk verici" diye konuştu.
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Ayağının tozuyla All-Star’a davet edildi
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