Ayağının tozuyla All-Star’a davet edildi

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın son transferi Christopher Evans, henüz formasını giymediği takımını Tahincioğlu All-Star 2019'da temsil edecek.Pınar Karşıyaka'nın geçen hafta İspanya'nın Gran Canaria takımından transfer ettiği Christopher Evans, dün sağlık kontrolünden geçip, ardından takımla ilk antrenmanına çıktı. Evans, Tahincioğlu All-Star 2019'da smaç yarışmasına katılacağı için heyecanlı olduğunu belirterek,diye konuştu.