Göztepe’de iddiası rota Köybaşı

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üper Lig temsilcisi Göztepe'nin devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Mehmet Sepil başkanlığındaki yönetim, sol bek sıkıntısını çözmek için rotayı İstanbul'a çevirdi. Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan İsmail Köybaşı için hem oyuncuya hem sarı-lacivertli yönetime teklif götürüldü.
Sarı-kırmızılılar ayrca orta sahaya yapacağı takviye için de Ankaragücü'nden Youness Mokhtar konusundaki ısrarını sürdürüyor. Teknik direktör Kemal Özdeş, ilk yarıda şans bulamayan Nabil Ghilas'ı kadroda tutup Sokol Cikalleshi'yi gönderme kararı aldı. Forvette Jerome, Ghilas ve Serdar Gürler'i de kullanabileceğini düşünen tecrübeli teknik adam, forvet transferini askıya aldıklarını söyledi. Özdeş, "Transfer yapmayacağız diye bir şey yok. Transfer her zaman gündemdedir. Kulübün çıkarlarına uygun bir golcü olursa neden olmasın"
dedi.