Göztepe’de iddiası rota Köybaşı

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig temsilcisi Göztepe'nin devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Mehmet Sepil başkanlığındaki yönetim, sol bek sıkıntısını çözmek için rotayı İstanbul'a çevirdi.Sarı-kırmızılılar ayrca orta sahaya yapacağı takviye için de Ankaragücü'nden Youness Mokhtar konusundaki ısrarını sürdürüyor. Teknik direktör Kemal Özdeş, ilk yarıda şans bulamayan Nabil Ghilas'ı kadroda tutup Sokol Cikalleshi'yi gönderme kararı aldı. Forvette Jerome, Ghilas ve Serdar Gürler'i de kullanabileceğini düşünen tecrübeli teknik adam, forvet transferini askıya aldıklarını söyledi. Özdeş,dedi.