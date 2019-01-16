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Kazan patladı can pazarı yaşandı

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Kazan patladı can pazarı yaşandı
IZMIR'IN Torbalı ilçesinde bir alüminyum fabrikasında bakır kazanın patlaması sonucu 2 kisi öldü, 2 kisi yaralandı. Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasının kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Isçilerin ihbarı üzerine fabrikaya saglık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, 1 isçi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 isçi yaralandı. Saglık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye ragmen kurtarılamadı. Yaralanan 2 isçinin vücudunda kırıklar oldugu ögrenildi.
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Kazan patladı can pazarı yaşandı
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