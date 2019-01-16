Park halindeki kamyonet yandı

BUGÜN NELER OLDU

Erdek Ilçesi'nde kamyonet yandı. Ocaklar Karayolu Çakıl Mevkiinde hayvan damı bulunan bahçesine giden Ugur Kaplan'ın 10 NE 850 plakalı kamyoneti park halindeyken bilinmeyen bir nedenle tutustu. Ugur Kaplan, motordan dumanların yükseldigini görünce kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıstı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Kamyonet kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili sorusturma baslatıldı. Yangının elektrik kontagından çıktıgı tahmin ediliyor.