“Taş üstüne taş koymayı sürdüreceğız”

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ağrılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin programında vatandaşlarla buluştu. Dernek üyeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Başkan Zolan, Denizli'nin her geçen gün güzelleşerek büyüdüğüne dikkat çekti. Başkan Zolan, "Denizli'de yaşayan 1 milyon 20 bin kardeşimle hep beraber gece gündüz çalışarak, o büyük köy olan Denizlimizi çok şükür bugün muhteşem bir büyükşehir haline getirdik. Denizli bugün Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir haline geldi. Denizli'ye gelen herkes imreniyor. Tabi ki daha hayallerimiz var, yapacak çok işlerimiz var. İnşallah taş üstüne taş koyarak yolumuza devam edeceğiz" dedi. Denizli'ye yakışanı yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Biz kendi ikbalimiz için değil şehrin geleceği için, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için çalıştık. Esas olan geride eser, iz bırakmaktır. Gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır, gayemiz odur" diye konuştu.