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Akhisar’da tıkanma var!

Türkiye Kupası’nda Kayserispor’u deplasmanda yenerek çeyrek final için avantaj elde eden Akhisarspor’da devre arası transferde yol alınamıyor

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Akhisar’da tıkanma var!
Akhisarspor devre arası transferde Kayserispor'dan ön libero Rajko Rotman, Göztepe'den forvet Cikalleshi ve Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan sağ bek Zeki Yavru'yla anlaştı ama peşinat ve menajer komisyonları nedeniyle bir türlü resmi sözleşmeye imza attıramadı. Akhisarspor, Konyaspor'un yollarını ayırma kararı aldığı orta saha oyuncusu Wilfred Moke'yle de temasta.

GOLCÜ ARANIYOR
Ege ekibi golcü transferi için Nijeryalı golcü Kehinde Fatai ve Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore ile görüşmelerini sürdürüyor. 28 yaşındaki Fatai sezon başında Rusya'da UFA takımından D.Minsk'e transfer olmuştu. Fatai, oynadığı 9 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Traore ise kariyerinde Cluj, Kuban, Anzi, Everton, Monaco, CSKA Moskova, Gijon gibi kulüplerde forma giydi. 28 yaşında 2.03 boyundaki ünlü futbolcu, geçen sezonu Fransa'da Amiens'te geçirip bu sezon ise hiçbir kulüple anlaşmadı.
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Akhisar’da tıkanma var!
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