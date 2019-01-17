Akhisar’da tıkanma var!

BUGÜN NELER OLDU

khisarspor devre arası transferde Kayserispor'dan ön libero Rajko Rotman, Göztepe'den forvet Cikalleshi ve Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan sağ bek Zeki Yavru'yla anlaştı ama peşinat ve menajer komisyonları nedeniyle bir türlü resmi sözleşmeye imza attıramadı.Ege ekibi golcü transferi için Nijeryalı golcü Kehinde Fatai ve Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore ile görüşmelerini sürdürüyor.28 yaşında2.03 boyundakiünlü futbolcu, geçensezonu Fransa'daAmiens'te geçirip busezon isehiçbirkulüpleanlaşmadı.