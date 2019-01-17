Akhisar’da tıkanma var!

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khisarspor devre arası transferde Kayserispor'dan ön libero Rajko Rotman, Göztepe'den forvet Cikalleshi ve Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan sağ bek Zeki Yavru'yla anlaştı ama peşinat ve menajer komisyonları nedeniyle bir türlü resmi sözleşmeye imza attıramadı. Akhisarspor, Konyaspor'un yollarını ayırma kararı aldığı orta saha oyuncusu Wilfred Moke'yle de temasta. GOLCÜ ARANIYOR
Ege ekibi golcü transferi için Nijeryalı golcü Kehinde Fatai ve Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore ile görüşmelerini sürdürüyor. 28 yaşındaki Fatai sezon başında Rusya'da UFA takımından D.Minsk'e transfer olmuştu. Fatai, oynadığı 9 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Traore ise kariyerinde Cluj, Kuban, Anzi, Everton, Monaco, CSKA Moskova, Gijon gibi kulüplerde forma giydi.
28 yaşında
2.03 boyundaki
ünlü futbolcu, geçen
sezonu Fransa'da
Amiens'te geçirip bu
sezon ise
hiçbir
kulüple
anlaşmadı.