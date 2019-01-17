Denizli’de seferberlik

BUGÜN NELER OLDU

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan taraftarlarla bir araya geldi. 2019'un Denizlispor'un yılı olacağını söyleyen Zolan,diye konuştu.Yaklaşık 10 otobüs taraftarın zorlu deplasmanda giderek takıma destek vereceği öğrenildi.Transfer yasağını kaldırmak için 1 milyon liraya ihtiyacı olan Denizlispor'da yönetim iş dünyasından destek bekliyor. Ankaragücü'nden forvet Landre Kehinde ve Balıkesirspor Baltok'tan stoper Oğuz Yılmaz'a imza attıran yönetimin bu futbolculara lisan çıkarabilmesi için bu parayı ödemesi gerekiyor.