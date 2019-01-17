Deve güreşleri için UNESCO başvurusu

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güreşlerinin Kırkpınar'ı olarak kabul edilen Efes Deve Güreşleri Festivali'nin 37'ncisi 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Etkinlikte ev sahibi ilçenin yanı sıra Bodrum, Ortaklar, Söke, Denizli, Çanakkale gibi farklı il ve ilçelerden 124 deve güreşecek. Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, Selçuk'ta düzenlenen deve güreşlerinin saha yapısı, seyircisi, ilçenin tarihsel ve kültürel özellikleri açısından diğer güreşlerden farklı bir yere sahip olduğunu ifade etti. Bakıcı, "Devecilik kültürü ve deve güreşlerini bilimsel bir zemine oturtmak, deve güreşlerinin UNESCO Somut Olmayan Dünya Mirası Listesi'ne girmesini sağlamak için 17-19 Ocak'ta bu yıl üçüncüsü kez Uluslararası Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu düzenliyoruz. Devecilik kültürü ve güreşlerin UNESCO Listesi'ne girmesini sağlamak için altyapıyı hazırlıyoruz. Hazırlığın ardından UNESCO'ya başvuracağız" dedi.