“Koca” çark

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, adaylık çıkışıyla CHP'yi karıştırdı. 1 Ekim'de düzenlediği basın toplantısı ile yaklaşmakta olan 31 Mart Yerel seçimlerinde bir daha aday olmayacağını açıklayan ve aradan geçen 3.5 aylık süreçte de özellikle kentin kırsal kesimlerinde veda ziyaretlerinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, son dakikada çark etti. İzmir adayının açıklanması beklenen MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Aziz Kocaoğlu, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday olma kararı aldığını söyledi.Yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi CHP'nin İzmir adayının kim olacağı merak konusu olurken Kocaoğlu, dün yaptığı ani çıkışla yeniden aday olduğunu açıkladı. Seçimlere 6 ay kala 1 Ekim tarihinde düzenlediği basın toplantısı ile bir daha aday olmayacağını açıklayan Başkan Kocaoğlu, aradan geçen 3.5 aylık dönemde çok sayıda veda ziyaretinde bulundu. Değişik platformlarda üstüne basa basa kararının kesin olduğunu ve ısrarla bir daha aday olmayacağını belirten Kocaoğlu, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla CHP'yi karıştırdı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in isminin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ön plana çıkması üzerine Kocaoğlu önceki gün apar topar Ankara'ya gitti. Dün sabah İzmir adayının da açıklanması beklenen MYK ve PM toplantıları öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Kocaoğlu, İzmir adaylarını masaya yatırdı. Herkes 'Yerine geçecek isim konusunda Genel Başkan'la görüş alış verişinde bulunacak' derken Kocaoğlu Kılıçdaroğlu'na yeniden aday olduğunu açıkladı. Kocaoğlu'nun "Bu karışık ortamda ben de varım. Adaylığımı açıklıyorum' demesi Kılıçdaroğlu'nu da şaşırttı. Kocaoğlu'nun karar değiştirmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu kararınız bizim ve partimiz için yeni bir gelişmedir. Bunu arkadaşlarımla değerlendireceğim" dedi.Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı aracılığı ile kamuoyuna yazılı açıklamada bulunan Aziz Kocaoğlu yeniden aday olmasına gerekçe olarak aday belirleme sürecinin uzamasını gösterdi. Ardından da "Ortaya çıkan tablo bana tarihi sorumluluk yüklüyor" dedi. Kocaoğlu'nun son anda çark etmesi, başta koltuk için en güçlü aday olarak gösterilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere diğer tüm aday adayları arasında büyük hayal kırıklığı yarattı. Yaşanan gelişmenin ardından çok sayıda partili sosyal medya üzerinden yaşananlara tepki gösterdi. Kocaoğlu, geçtiğimiz haftalarda ismi Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için geçen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'i isim vermeden eleştirmiş ardından da "CHP, 15 bin nüfuslu ilçe belediye başkanını, AK Parti'nin İzmir adayı Zeybekci'nin karşısına çıkarırsa hata olur. Hiçbir şey çantada keklik değildir. Zor bir seçim olacak" demişti.Başkan Kocaoğlu'nun aday değilim açıklamasının ardından Kocaoğlu'ndan boşalacak koltuk için yasal süresi içinde CHP İzmir il başkanlığına 11 aday adayı başvuruda bulunmuştu. İşte o adaylar; Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Seniye Nazik Işık, İzmir Barosu eski başkanı Aydın Özcan, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreteri Ersu Hızır, İzmir eski milletvekilleri Musa Çam, Canan Arıtman, Bergama eski Belediye Başkanı Sefa Taşkın, Karşıyaka eski Belediye Başkanı Cevat Durak, eski il başkanları Kemal Karataş ve Alaattin Yüksel ile Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ başvuruda bulunmuştu. Karabağ daha sonra adaylıktan çekildiğini belirtmişti.