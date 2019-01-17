Manisa’da çocuk işçi çalıştırana ceza yağdı

BUGÜN NELER OLDU

Çocuk Isçiligi ile Mücadele ve Çalısma Hayatı konulu panel düzenlendi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen panele Manisa Valisi Ahmet Deniz ve esi Olcay Deniz de katıldı. Manisa Valisi Ahmet Deniz, çocuk isçiligi ile mücadele konusunda bir farkındalık olusturmak arzusunda olduklarını kaydetti. Manisa Aile, Çalısma ve Sosyal Hizmetler Il Müdürü Murat Konan, Manisa ile ilgili verdigi bilgilerde geçtigimiz yıl kentte 103 çocugun sokaklarda çalıstıgını tespit edip gerekli önlemleri aldıklarını ifade etti. Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu Il Müdürü Yavuz Kurt, SGK tarafından yapılan denetimlerde geçen yıl iki çocuk isçi tespit ettiklerini ve 2 isletmeye toplam 36 bin 178 TL cezai islem uyguladıklarını kaydetti.