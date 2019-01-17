Yere çöp atanlar düdükle uyarılıyor

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Bayraklı Anadolu Lisesi'nde iki öğretmenin öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, çevre bilincinin aşılanması amacıyla "Eco Team" ismi verilen bir grup oluşturdu. İlk olarak 6 öğrenciyle başlayan "çevre timi", gönüllü öğrencilerin katılmasıyla 20 kişiye ulaştı. Çevre timinde bulunan 20 öğrenci, teneffüsler ve öğle arası öncesinde hazırlıklarına başlayarak kartlarını, düdüklerini alıyor, formalarını giyerek görev yerlerine geçiyor. Okulun katlarında, kantinde ve bahçesinde bulunan "Eco Team" üyeleri yere çöp atıldığı zaman düdüklerini çalmaya başlıyor. Düdük sesiyle uyarılan öğrenci yere attığı çöpü alıp çöp kutusuna atıyor. Öğrencileri tebrik eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Geleceğine, doğayı ve hayvanları koruyarak sahip çıkan öğrencilerimiz takdire şayan çalışmalar yapıyorlar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız" diye konuştu.