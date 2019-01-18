3 ayı kalan Atakan için zaman daralıyor

İzmir'de yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Makine Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Atakan Gür (22), için zaman daralıyor. Yaklaşık 1.5 yıl önce öksürük ve halsizlik şikayetleriyle doktora giden Atakan'a yapılan kontrollerin ardından Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nde lösemi teşhisi konuldu. Atakan'a yaklaşık 6 ay boyunca çeşitli tedavi ve kemoterapi uygulandı. Gür, tedavilere cevap verdi. Ancak 2018'in Ekim ayında, hastalığın merkezi sinir sisteminde nüksetmesi sonrasında aniden bayıldı. 17 gün boyunca yoğun bakım servisinde uyutulan Gür, kendine geldiğinde konuşma ve işitme yetilerinin yanı sıra, hafızasını kaybetti. Atakan, bugünlerde yeni yeni konuşmaya ve hatırlamaya başladı. Ancak işitme kaybında herhangi bir ilerleme olmadı.

ILAÇ GETIRILDI

Doktorlarının, kemoterapiye cevap vermemesi durumunda, 3 ay ömür biçtiği Atakan Gür için yurt dışından yeni bir ilaç getirildi. Serum şeklinde verilecek ilaçla, kanser hücrelerinin yok edilmesi ve uygun ilik bulunana kadar zaman kazanılması amaçlanıyor. Atakan'ın gözü yaşlı annesi Sema Gür, "Bir anne olarak bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Lütfen, gidelim ve kök hücre bağışında bulunalım. Herkesten kök hücre bağışında bulunmalarını rica ediyorum" dedi. Atakan'ın ağabeyi Gürkan Gür de, bağış çağrısını yineledi. Öte yandan Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören Atakan'ı, arkadaşları da yalnız bırakmıyor. Arkadaşları, sık sık ziyaretine gittikleri Atakan'a notlar bırakıp, hediyeler götürüyor. Atakan için sosyal medyada da #atakanguricinuygundonoraraniyor etiketiyle kampanya başlatıldı. Arkadaşları, bu etiket üzerinden yazdıkları mesajlarla bağış çağrısında bulunuyor.