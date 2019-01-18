Akhisarspor 3’te 3 istiyor

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de bu sezon Akhisarspor yeni evi Spor Toto Akhisar Stadı'nda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 3-0 gibi farklı sonuçlarla mağlup etmeyi başardı.Ege temsilcisi, ligde sezonun ilk yarısını 17 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde tamamladı. Beşiktaş sınavı öncesi devrenin ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral tazeleyen Akhisar'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Eray, Dany, Kadir ve Bilal bugün görev yapamayacak. DİKKATLİ OLACAĞIZTeknik direktör Cihat Arslan,diye konuştu.