Akhisarspor 3’te 3 istiyor

SÜPER Lig'de bu sezon Akhisarspor yeni evi Spor Toto Akhisar Stadı'nda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 3-0 gibi farklı sonuçlarla mağlup etmeyi başardı. Bugün 20.30'da başlayacak Beşiktaş karşılaşmasına da galibiyet parolasıyla hazırlanan Manisa ekibi, hem devreye 3 puanla başlamak, hem de alt sıralarla bağlarını koparmak istiyor.
Ege temsilcisi, ligde sezonun ilk yarısını 17 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde tamamladı. Beşiktaş sınavı öncesi devrenin ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral tazeleyen Akhisar'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Eray, Dany, Kadir ve Bilal bugün görev yapamayacak. DİKKATLİ OLACAĞIZ
Teknik direktör Cihat Arslan, "Beşiktaş maçı tabii ki farklı. İlk yarının sonunda takım birlikteliğimiz çok iyi konumdaydı. İkinci devreye de bıraktığımız yerden başlamak istiyoruz. Beşiktaş'ın önemli oyuncuları gitti, takviye de yaptılar. İlk yarıyı istediği şekilde geçiremediği için daha çok daha mücadeleci ve kazanma arzusunda bir Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Bizim de dikkatli olmamız gerekiyor. İkinci devreye iyi başlamak istiyoruz"
diye konuştu.