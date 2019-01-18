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yasağı kaldıramıyor

Giriş Tarihi: 18.1.2019
TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarının ilk maçında pazar günü Anagold 24 Erzincanspor'a konuk olacak Bucaspor'da transfer yasağı kaldırılamadı. Borçlu olduğu 29 eski futbolcunun 26'sından muvafakatname alan yönetim Veli Kızılkaya, Recep Niyaz ve Serkan Yanık'la anlaşamadı. Fransa'da bulunan eski sağ bek Serkan'a henüz ulaşamayan yöneticiler Veli ve Recep'ten ise olumsuz yanıt aldı. ELLERİ KOLLARI BAĞLANDI
Özellikle Veli, Bucaspor'da oynadığı dönem kendisine büyük haksızlıklar yapıldığını belirterek muvafakatname vermeyeceğini söyledi. Recep de benzer bir tutum sergilerken, transfer tahtasını açmak için yoğun mesai harcayan kurmayların adeta eli kolu bağlandı. Alacaklarının tamamını isteyen iki oyuncuyu ikna edemeyen Bucaspor'un nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
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Bucaspor yasağı kaldıramıyor
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