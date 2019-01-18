Ekin Koleji’de BM etkinliği yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'deÖzel Ekin Koleji, Junior Model United Nations (Junior model Birleşmiş Milletler - JMUN) etkinliğine ev sahipliği yaptı. Birleşmiş Milletler (BM) ajandasında yer alan dünya sorunlarının esas alınarak çözüm önerileri geliştirilen konferansın teması "Adalet" olarak belirlendi. Konferansa, farklı illerden gelen toplam 34 eğitim kurumunun katılımıyla 63 ülke 12 farklı komitede 600 öğrenci katıldı. Parlamento prosedürlerine uygun olarak oluşturulan etkinlikte çalışmalar diplomatik İngilizce olarak yapıldı. Öğrenciler kendilerine verilen ülkeleri temsil edip komitelerde dünya sorunlarına çözüm önerileri geliştirerek, ülkelerinin bakış açısıyla savundu. Makalelerinde bahsi geçen problemi temsil ettikleri ülkenin diplomatik ve politik bakış açısına göre ifade etti.