Ekim'de kamuoyuna aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra tekra adayım demesi tepki topladı. Kocaoğlu'nun beklenmedik çıkışı 'CHP'nin İzmir adayı kim olacak?' sorularının yine cevapsız kalmasına neden oldu. Önceki gün gerçekleştirilen MYK ve Parti Meclisinde İzmir adayının açıklanmasını bekleyen çok sayıda partili, yaşanan son dakika gelişmesine isyan etti. Kocaoğlu'nu sosyal medya üzerinden ağır bir dille eleştiren İzmirliler son anda 'U' dönüşü yapan Kocaoğlu'na "Yeter artık yakamızdan düş" mesajı verdi. Kocaoğlu'nun ani çıkışı adaylık yarışında ismi ön plana çıkan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer cephesinde de hayal kırıklığı yarattı. Egeli Sabah'a konuşan CHP'li Soyer, "Bunu Aziz beye sormak lazım. Neden yaptı, nasıl yaptı, bunu kendisine sormak lazım. Benim bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz" dedi. Adaylık konusunda genel merkezin kararını bekleyeceklerini ifade eden Soyer, "Bizde bekleyeceğiz. Genel başkan, genel merkez nasıl takdir ederlerse onu bekleyeceğiz" dedi.

GÜÇ ZEHIRLENMESI

CHP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur ise "CHP'de 1970'li yıllarda bile parti içinde küçücük bir beldede yapılan seçim hakim ve yargı teminatında, üyelerle yapılıyordu. Şimdi üç adam birleşiyor 'komisyon kurduk, anket yapıyoruz' diyor. En büyük anketi halk yapar. Hem çoğulcu, katılımcı demokrasiden söz ediyorsunuz sonra da ön seçim yapmadan aday belirlemeye çalışıyorsunuz. Siz insanları hak ederek veya etmeyerek getiriyorsunuz ondan sonra kendisini dev zanneden bambaşka insanlar yaratıyorsunuz. En büyük güç bende diyor. Bu güç zehirlenmesidir. Ben bugün bu güç zehirlenmesini görüyorum. Siz bazı insanları tepeden inme 3 dönemdir başkanlığa getirmiş, bütün yetkileri vermişsiniz. Tek adama yetki veriyorsunuz. İzmir'de 170 bin üye hiçe sayılıyor. Üyeler küçümsenir, kişiliksizleştirilirse o zaman bunları yapanların demokrasiden bahsetmemesi gerekir" dedi.

KÜSTÜRDÜLER

Çakmur, "9 ay önce 'ön seçim yapmayacağız. Çünkü biz belediye başkan adaylarımızı erken ilan edeceğiz' deyin. Seçime 2 ay kalmış. İzmir'e 'Kale. Nasılsa bu halk oy verir' diyorsunuz. Küstürüp darıltarak, umutsuz duruma düşürüp samimiyetsizliği katmer katmer gerçekleştirerek insanlarda hangi umudu bırakırsınız? Saygılı olalım. Yanlışları bir tohum olarak serptiler. Şimdi o yanlışlıkları biçiyorlar" dedi. Çakmur doğru olanın ön seçim yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

VATANDAŞ NE DEDİ?

Sosyal medyada tepki yağdı HASAN ÇAKIR: Tekrar belediye başkanı olmasını istemiyorum. Çünkü, İzmir gelişmiyor. İzmir'e ne artısı ne eksisi var. SEVGİ

ÜRÜN: Kocaoğlu, vaatleriyle insanların umudu olmuştu. Hepsi sözde kaldı. Bu sebepten dolayı asla Aziz Kocaoğlu'nu belediye başkanı olmasını istemiyorum. KOCAOĞLU yeniden aday olduğuna dair açıklamayı sosyal medya hesabından yayınladı. Vatandaşlar, altına yorum yaparak tepkilerini dile getirdi. NHR_MRY_NS: Ya İzmirli istemiyor. CHP'lisi bile. Ne yapıştın yakamıza bu kadar. Bi git ya O.CENGİZ: Dedeciğim git evinde otur torun sev. Sabahçı kahvesine git, pazara çık, gündüz kuşağı programlarını izle. Hanımcılık yap biraz. Ama aday olma yahu. HKN: 7 sülalem CHP'li. Ama senin gibi beceriksiz, ufku olmayan biri hasbelkader bu şehrin başına geldi. Ve yıllardır koltuğa yapışıp kaldı. Düş artık yakamızdan düşşşş. Bu seçimde aday ol. Ant olsun tüm sülale rakibine vermezsek insan evladı değiliz.