Ödemiş’te suç örgütü çökertildi

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İzmır Ödemiş'te silahla tehdit, baskı altına alm, korkutma, yıldırma ve sindirme ile haksız kazanç sağlayanlara operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, A.R.A. ve beraberindeki şüphelilerin ekonomik çıkar elde etmek için baskı, cebir ve şiddete başvurdukları, Ödemiş ilçesi ve civarında bu amaçla silahlı eylemler gerçekleştirdikleri belirlendi. Düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, susturucu aparatı, pompalı av tüfeği, mağdurlara ait çekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişiden örgüt elebaşı A.R.A., M.T., M.U., O.Ö., S.K., A.E., H.Ç. ve M.H.D. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.