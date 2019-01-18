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Soluk borusundaki mermiyi çıkardılar

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Soluk borusundaki mermiyi çıkardılar
Manısa'da silahlı kavgada soluk borusuna mermi saplanan Mehmet Kaçar (58) ameliyatla sağlığına kavuştu. 2 Aralık'ta Sarıgöl'ün kırsal Çavuşlar Mahallesi'nde evli ve 3 çocuk babası çiftçi Mehmet Kaçar'ın bir akrabasının düğününde silahlı kavga çıktı. Kavgada Kaçar iki yerinden tabancayla vurularak yaralandı. Mermilerden biri sol omzunu yaralarken diğer mermi ise kalp damarları arasından geçerek, soluk borusunun bir dalına isabet etti. Manisa Şehir Hastanesi'nde 2 cerrah, 2 anestezi uzmanı ve 2 hemşireden oluşan 6 kişilik ekip tarafından 6 saatlik ameliyatla, Kaçar'ın soluk borusunun bir dalında kalan mermi çekirdeği çıkarıldı. Bir gün yoğun bakımda kalan Kaçar, tedavisinin ardından taburcu edildi. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Alper Çelikten, "Hastamız herhangi bir problem olmadan sağlığına kavuşarak, taburcu oldu" dedi. Mehmet Kaçar ise, "Ameliyattan iki gün sonra yürümeye başladım" dedi.
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