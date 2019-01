Çocuklar ritimle başarılı oldu

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'IN Gaziemir ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda mesleğinde 30 yılı geride bırakan müzik öğretmeni Esma Dizman, 21 öğrencisini sanatla buluşturdu. Geçen yıl her öğrencisinden bir darbuka almasını isteyen Esma öğretmen, okullarında başladıkları ritim eğitimini Gaziemir Belediyesi'nin desteğiyle geliştirmeye karar verdi. Gizem Atatoprak tarafından verilen ritim derslerinin çocuklar tarafından çok sevildiğini söyleyen Dizman, "Çocuklar haftada bir gün burada 1.5 saat eğitim alıyorlar. Ritim, onlara akademik açıdan katkı sağlıyor. Müzik ve matematiğin ilişkisi zaten yadsınamaz. Her sınavda daha yüksek not almaya başladılar. Sınıfımızın genel başarısı yüzde 92.5'e çıktı" dedi.