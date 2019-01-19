Ege Kupası’nda final günü

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımların katılımıyla düzenlenenbugünkü final karşılaşmasıyla tamamlanacak.grup maçlarını namağlup lider tamamlayan Türkiye A Takımı ile İspanya bugün saat 15.00'te Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda final maçına çıkacak.Bu müsabakadan önce saat 12.00'de Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Şenes Erzik Sahası'ndaTürkiye B, B Grubu'nu ikinci sırada tamamlamasına rağmen statü gereği üçüncülük maçında mücadele edemeyecek.Fransa 5'i üst üste olmak üzere 6, Yunanistan 2, Rusya, ABD ve Ukrayna da 1'er kez şampiyon oldu.