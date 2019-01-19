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Ege Kupası’nda final günü

Türkiye 16 Yaş Altı A Takımı, turnuvanın finalinde bugün İspanya ile karşılaşacak. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi’ndeki şampiyonluk mücadelesi saat 15.00’te başlayacak

Giriş Tarihi: 19.1.2019
Ege Kupası’nda final günü
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımların katılımıyla düzenlenen 20. Mercedes-Benz Ege Kupası bugünkü final karşılaşmasıyla tamamlanacak. Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın A ve B olarak iki ekiple mücadele ettiği turnuvada grup maçlarını namağlup lider tamamlayan Türkiye A Takımı ile İspanya bugün saat 15.00'te Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda final maçına çıkacak. Türkiye ile İspanya'nın 2007'de karşılaştığı final mücadelesini ayyıldızlılar 1-0 kazanarak birinciliğe ulaşmıştı.

RUSYA VE İNGİLTERE 3.'LÜK İÇİN SAHADA
Bu müsabakadan önce saat 12.00'de Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Şenes Erzik Sahası'nda İngiltere ile Rusya üçüncülük için karşılaşacak. Türkiye B, B Grubu'nu ikinci sırada tamamlamasına rağmen statü gereği üçüncülük maçında mücadele edemeyecek. 1999'da Bora Öztürk Turnuvası ismiyle oynanan, 2002'den itibaren Ege Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonda Türkiye'nin 8 şampiyonluğu bulunuyor Fransa 5'i üst üste olmak üzere 6, Yunanistan 2, Rusya, ABD ve Ukrayna da 1'er kez şampiyon oldu.
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Ege Kupası’nda final günü
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