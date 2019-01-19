Horoz kritik sınavda

SPOR Toto 1. Lig'de 36 puanla ikinci sırada bulunan Denizlispor, bugün 31 puana sahip takipçisi Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan. Futbolseverler, karşılaşmayı beIN SPORTS MAX 1'den naklen izleyebilecekler. Teknik direktör Yücel İldiz, kaldıkları yerden yollarına devam edeceklerini söyledi. Denizlispor'un başında çıktığı 9 maçta da yenilgi yüzü görmeyen İldiz, "Acil bölgelere takviyelerimizi gerçekleştirdik. Bir kanat oyuncusu alacağız. Ancak şu an tek düşüncemiz Gaziantep'ten iyi bir skor almak. Artık kolay maç yok, ikinci yarı bir hayli zorlu geçecek. Camia olarak Süper Lig'e odaklandık. İkinci devreye iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum"
dedi.