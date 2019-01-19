İhracatçı 17.30 stresi yaşamayacak

BUGÜN NELER OLDU

"7/24 kesintisiz ihracat" için Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, menşe ve dolaşım belgelerinin onay ve vize işlemlerinin elektronik ortama aktarılması ile ilgili MEDOS Programı, ocak ayı sonundan itibaren İzmir Ticaret Odası (İZTO) bünyesinde de aktif olarak kullanılmaya başlanacak. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için reel sektörün çabalarının yanı sıra kamudaki adımları da çok önemsediklerini vurguladı. Üyelerinin en hızlı, en doğru ve en kaliteli hizmeti verebilmek için altyapı hazırladıklarını ifade eden Özgener, "Yönetim kurulumuz ve 50'nci meslek komitemizin kararı ile biz de programa 21 Ocak 2019 tarihi itibariyle geçiyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Rekabetçiliğimizin artması için hayati önem taşıyan bu program sayesinde ihracatçılarımızda mesai bitiş saati olan 17.30 stresi kalmayacak" dedi.