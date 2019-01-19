İzmir, lojistik merkezi oluyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Işıkkent'teki İzmir Kara Nakliyeciler Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla tek tek tokalaştı, sohbet etti, sorunlarını dinledi. İzmir Kara Nakliyecileri Dernek binasında dernek ve site yöneticileriyle bir araya gelen Zeybekci, taşımacılık, kargoculuk, lojistiğin günden güne daha da önemli bir hal aldığını belirtti, "Rekabet kızışınca malların teslim süreleri daha da kısa zamana inecek. Lojistik konusunda Türkiye kadar avantajlı bir ülke yok, dünyadaki 10 merkezden biri olacak. Türkiye'nin de bu konuda en avantajlı kenti İzmir" dedi. İzmir'i lojistik merkezi yapma sözü veren Zeybekci, "En önemli projelerimden biri bu... İzmir'i havadan, denizden, demiryolundan ve karadan lojistik merkezi haline getireceğiz" diye konuştu.