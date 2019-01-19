İzmir şaha kalkacak

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin gündemine aldığı İzmir Antalya Otoyol ve Hızlı Tren Projesi, hükümetten şimdiden destek buldu. İzmir'den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya'ya uzanacak olan otoyol ve hızlı trenle ilgili ilk açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yaptı. Proje çalışmalarına başladıklarının müjdesini veren Turhan'ın ardından, Nihat Zeybekci'den de konuyla ilgili açıklama geldi. Zeybekci, "Bu proje hem Ege'nin, hem de Akdeniz'in turizmini şahlandıracak" dedi.Otoyol projesiyle İzmir-Antalya arasının 7 saatten 3 saate ineceğini dile getiren Nihat Zeybekci, "Antalya ile İzmir'i bir otoyol ve hızlı trenle birbirine bağlamak hayalimiz olan bir projeydi. Ekonomi Bakanı olduğum dönemden bu yana kafamda. İzmir adaylığımın açıklanmasının ardından bunu gerçeğe dönüştürecek adımları atmaya başladık. Ulaştırma Bakanlığı'mız ile temasa geçtik. İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamı olan karayolu projesi, Denizli şehrinden ve Burdur il sınırları içinden Korkuteli'ne oradan da Antalya'ya ulaşacak. İki kent arası mesafe 4 saat kısalacak. Buna paralel olarak bir de hızlı tren projemiz var. Hızlı trenler, kullanım kolaylığı, fiyat avantajı, emniyetli ve hızlı olmasıyla farkını ortaya koyar. Hızlı trenler otoyol hız limitlerinden çok daha yüksek seyahat yapma fırsatı verir. Yolculuğunuz boyunca size özgür alanlar sunar. Restorandan lavaboya gidebilir ya da sadece gezinti amacı ile yürüyüş yapabilirsiniz. Emniyet kemeri takma zorunluluğunun olmadığı, elektronik araçların doyasıya kullanılabildiği ulaştırma aracıdır. Elektrik enerjisi ile çalışan hızlı trenler, çevreye zarar vermediği gibi diğer ulaşım araçlarına göre sessiz çalışarak gürültü kirliliği de üretmezler" diye konuştu. Otoyol ve hızlı tren sayesinde sadece Antalya ve İzmir kentlerinin değil, bölgenin turizmde ivme kazanacağını ifade eden Zeybekci, şunları söyledi: "5 yıl içinde ağırlayacağımız turist sayısı 40 milyona ulaşacak. Aspendos'tan Pamukkale'ye, Kuşadası'na, Didim'e, Efes'e ve İzmir Agorası'na milyonlarca turisti getirip götüreceğiz. Ege bir bütün olarak gelişecek. İzmir'in Aydın'ın ve Denizli'nin yağ-bal akan ovalarını, dağlarını, termal kaynaklarını, tarihini, arkeolojisini ve birçok zenginliğini en iyi şekilde değerlendirerek Ege'yi şahlandıracağız."