Özel öğrencilere tohumlu karne

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında öğrenciler için özel karneler hazırlandı. Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 206 özel eğitim öğrencisi, geri dönüşüm kağıtlarına basılı olarak hazırlanan yarıyıl karnelerini çam ve çiçek tohumu hediyeleriyle birlikte aldı. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk yarı yılını başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, çocuklara verilen karnelerin geri dönüşüm kapsamında yüzde 100 doğaya karışabilecek ve Sıfır Atık projesine uygun olarak hazırlandığını belirterek, "Burada hem öğrencilerimizin başarılarını kutluyor hem de geri dönüşüm ve çevreye duyarlılıkla ilgili bir bilinç aşılamaya gayret ediyoruz" dedi.Öte yandan Bornova Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocukları kar sürpriziyle mutlu etti. Manisa'daki Spil Dağı'ndan kamyonlarla kar getirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda karne hediyelerini bekleyen öğrenciler, kamyon kasalarından dökülen karla büyük heyecan yaşadı. Çocuklarla kartopu oynayan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Çocuklarımızın karne heyecanına ortak olduk. Birlikte karla oynadık" diye konuştu.