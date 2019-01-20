Balıkesir’de güç gösterisi

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından kentteki belediye başkan adayları için tanıtım toplantısı düzenlendi. Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve 20 ilçenin belediye başkan adayları kamuoyuna açıklandı. 17'si AK Parti, 3'ü ise MHP'den olan adayların tanıtım toplantısına katılan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, belediye başkan adaylarını tek tek kürsüye çağırarak tanıttı. Balıkesir Adayı Yücel Yılmaz da, ""Balıkesir'de taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin tümünü kazanacak" dedi.Cumhur İttifakı'nın Balıkesir ilçe belediye başkan adayları şöyle: AK Parti: Dinçer Orkan (Karesi), Hasan Avcı (Altıeylül), İsmail Cankul (Kepsut), Yusuf Cengiz (İvrindi), Şükrü Gür (Susurluk), Alp Bostancı (Bandırma), Kazım Arslan (Gömeç), Ramazan Bahçavan (Dursunbey), Erdinç Odabaşı (Gönen), Emin Ersoy (Havran), İbrahim Koman (Manyas), Turan Gün (Erdek), Turhan Şimşek (Savaştepe), İsmail Avcu (Bigadiç), Ekrem Yavaş (Sındırgı), Necdet Uysal (Burhaniye), Süleyman Aksoy (Marmara). MHP: Tuncay Kılıç (Edremit), Osman Kılıç (Balya), Nazmi Başaran (Ayvalık)AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu, genci yaşlısıyla 7'den 77'ye her kesime hitap eden geniş kapsamlı projelerin planlandığını söyledi. Ege Mahallesi'nde gece mesaisi yapan Eroğlu, çocuklarla birlikte langırt oynadı. Eroğlu, "Çocuklarımızı, kentimizi ve hatta torunlarımızı yani geleceğimizi düşünmek zorundayız. İzmir ve İzmir'in kalbi Konak, insanımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmetleri hak ediyor" diye konuştu.YUNUSEMRE Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Türkiye'de Yılın Yerel Yöneticisi" seçildi. Gönül Belediyeciliği Projesi ile on binlerce vatandaşın oyunu alan Başkan Çerçi, Başkent Ankara'da düzenlenen ödül töreninde konuştu. "En büyük ödül gönüllere girebilmek" diyen Çerçi, vatandaşların oylarıyla bu ödüle layık görülmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Çerçi, "Özverili çalışanlarımız adına kabul ettiğimiz bu ödül bizleri mutlu etti" dedi.MANISA'DA 11 ilçede belediye başkanı adayı gösteren AK Parti, büyükşehir ve 6 ilçede ise MHP'nin adayını destekleyecek. İttifakın Büyükşehir Adayı Cengiz Ergün oldu. İşte adaylar; Akhisar: Hüseyin Eryüksel. Ahmetli: Ahmet Alhan, Demirci: Selami Selçuk, Gölmarmara: Kamil Öz, Gördes: Muhammet Akyol, Kırkağaç: Yaşar İsmail Gedüz, Köprübaşı: Regaip Topuz, Saruhanlı: Burhan Tezcan, Soma: Ali Tulup, Şehzadeler: Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre: Mehmet Çerçi. Alaşehir, Kula, Salihli, Sarıgöl, Selendi ve Turgutlu'da MHP'nin adayları desteklenecek.