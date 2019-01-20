Balıkesir’in süper kahramanları

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BALIKESIR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2018 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Süper kahramanları aratmayan itfaiye erleri, Balıkesir'de 9 bin 389 olaya müdahale ederken bin 884 kişiyi sağ olarak kurtardı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, 20 ilçede 651 personel, 164 araç ile yangın ve kurtarma olaylarına müdahale etmektedir. Balıkesir İtfaiyesi 2018 yılında 9 bin 389 itfai olaya müdahale etmiştir. Bu olayların 5 bin 850'si yangın, 2 bin 451'i kurtarma, 625 trafik kazası, 376 su baskını ve 87 su altı ve su üstü kurtarma olaylarına müdahale ederken, bu olaylarda bin 884 insan ve 2 bin 361 canlı hayvan sağ olarak kurtarıldı" diye konuştu. Okullarda ve iş yerlerinde yangın eğitimlerine çok önem verdiklerini belirten Yılmaz, "2018'de 112 okulda 112 eğitim tatbikatı, 842 kurum ve kuruluşta 70 bin 261 kişiye itfai olaylara karşı bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi verdiklerini, ilköğretim okullarında 4 ve 8 sınıf öğrencilerine eğitim verildi. Ayrıca bin 362 iş yeri yangın güvenliği açısından denetleme yaptık" dedi.