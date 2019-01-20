Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Canavar yollarda

Canavar yollarda

’nde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 28 kişi yaralandı. ’de de alkollü sürücü, polis memuruna çarptı

Giriş Tarihi: 20.1.2019
Canavar yollarda
EGE'DE meydana gelen trafik kazaları can yaktı. İzmir'deki iki ayrı kazada 19 kişi yaralandı. Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Denizli'de ise polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü bir memura çarptı. Aliağa ilçesinde Foça-İzmir yolu üzerinde meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Olayda 17 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi. Bayraklı ilçesindeki kazada ise seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 ADP 03 plakalı otomobil bariyerlere çarptı ve takla attı. Otomobilde bulunan Tolga Arslan ve Ufuk Şekerci sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Ankara yönüne giden Sergen Sezer (26) yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Halil Başpınar (36) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Sergen Sezer yönetimindeki otomobil, takla attı. Halil Başpınar'ın otomobil ise metrelerce sürüklendikten sonra orta refüje çarptı. Kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, uygulama yapan trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, otomobilini polislerin üzerine sürerek 1 polisi yaraladı. Yaklaşık 30 metre ileride yakalanan sürücü Mehmet G., gözaltına alındı. Polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Canavar yollarda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN