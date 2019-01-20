Canavar yollarda

BUGÜN NELER OLDU

EGE'DE meydana gelen trafik kazaları can yaktı. İzmir'deki iki ayrı kazada 19 kişi yaralandı. Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Denizli'de ise polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü bir memura çarptı. Aliağa ilçesinde Foça-İzmir yolu üzerinde meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Olayda 17 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi. Bayraklı ilçesindeki kazada ise seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 ADP 03 plakalı otomobil bariyerlere çarptı ve takla attı. Otomobilde bulunan Tolga Arslan ve Ufuk Şekerci sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Ankara yönüne giden Sergen Sezer (26) yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Halil Başpınar (36) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Sergen Sezer yönetimindeki otomobil, takla attı. Halil Başpınar'ın otomobil ise metrelerce sürüklendikten sonra orta refüje çarptı. Kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, uygulama yapan trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, otomobilini polislerin üzerine sürerek 1 polisi yaraladı. Yaklaşık 30 metre ileride yakalanan sürücü Mehmet G., gözaltına alındı. Polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.