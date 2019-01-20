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Ege’de kan ünıte stokları alarm verıyor

Giriş Tarihi: 20.1.2019
Ege’de kan ünıte stokları alarm verıyor
TÜRK Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürlüğü'nün sahasında 93 kan kullanan hastane bulunuyor. Merkez, 91 hastanenin transfüzyon merkezinin kan ihtiyacının tümünü karşılıyor. Ancak soğuk iklim koşulları nedeniyle kan bağışı oranlarının azalmasıyla merkezin kan stoku yüzde 50 oranında azaldı. Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, "Kızılay'ın kan stoklarında azalma var. Soğuk iklim koşullarına bağlı olarak bağışlar azaldı ama kan talepleri azalmadı. Stoklar kritik seviyede. Eğer bu seviye daha da azalırsa hastanelerin taleplerini karşılayamayız ve ameliyatlar ertelenir" diye konuştu. Vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunan Gök, "Vatandaşlar, kan bağışlarını ertelemesinler. Kızılay sabit kan alma merkezlerine ve gezici ekiplerine tok karnına ve fotoğraflı kimlikle başvurmalarını rica ediyoruz. Verdiğiniz bir ünite kanla tanımadığınız üç kişinin hayatını kurtarıyorsunuz. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde adınıza bir fidan dikiyoruz" dedi.
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Ege’de kan ünıte stokları alarm verıyor
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