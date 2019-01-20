Şoför esnafından zolan’a tam destek

BUGÜN NELER OLDU

ŞOFÖRLER ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Köksal Semerci ve minibüs durak başkanları, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Yoğun programları arasında kendilerini kabul ettikleri için Başkan Osman Zolan'a teşekkür eden Semerci, "Biz sorunlarımız olduğu zaman zaten sizlere iletiyoruz. Bugüne kadar bizlere gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı Allah razı olsun. Arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Zolan ise, "Biz birlikte kamu hizmeti yapıyoruz. Şehrimizde ulaşımla ilgili ihtiyaçları en üst seviyede birlikte karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün Denizlimiz sadece ulaşımda değil birçok konuda, altyapısıyla, yeşil alanlarıyla, spor alanlarıyla parmakla gösterilir bir şehir haline geldi. Bunu da birlikte başardık. Hep beraber bu güzellikte payımız var" diye konuştu.