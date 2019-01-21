Astsubay terör şehidi sayıldı

SURIYE'NIN Halep kentinde DEAŞ tehdidine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 2015 yılında başlattığı Şah Fırat Harekatı'nda Astsubay Başçavuş Halit Avcı da görev aldı. Şah Fırat Harekatı'nın tek şehidi ise operasyonun görüntülerini çekmek üzere bölgeye gönderilen Genelkurmay Foto Film Merkez Komutanlığı'nda görevli Astsubay Başçavuş Halit Avcı, üzerinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcının kapağının başına çarpmasıyla şehit oldu.

KARAR DEĞIŞTI

Devlet töreniyle toprağa verilen Halit Avcı'nın, görev şehidi olduğuna karar veren SGK, Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan eşi Şöhret Demirsoy Avcı ve oğluna bu kapsamda haklarını verdi. Ancak eşi, Astsubay Başçavuş Avcı'nın görev değil terör şehidi olduğunun kabul edilmesini isteyip, dava açtı. Davaya bakan Ankara 13'üncü İdare Mahkemesi'nden, şehit askerin ailesini sevindiren karar çıktı. Mahkeme, Astsubay Başçavuş Halit Avcı'yı, terör şehidi saydı. Bu karar sonrasında ise şehit askerin eşi ve çocuğuna, yeni hakları verildi. Geçmişte şehit Astsubay Avcı ile silah arkadaşlığı yapan, sonrasında istifa edip avukat olan ailenin avukatı Mehmet Erkan Akkuş, kararın aileyi sevindirdiğini söyledi.