“Ayak oyunlarıyla algı yaratacaklar”

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, bazı ilçelere seçmen taşındığı ve bu yöntemle seçimlere gölge düşürüleceğine ilişkin CHP'den gelen iddialara yanıt verdi. Başkan Şengül, "CHP, bu işlerin uzmanıdır. Daha önce Karşıyaka'dan Foça'ya, Dikili'ye nasıl seçmen taşıdıklarını çok iyi biliyoruz. Her seçim öncesi artık alıştığımız ayak oyunlarına başvurarak, algı oluşturmaya ve kendi içlerindeki koltuk kavgasını unutturmaya çalışıyorlar. Daha önce, 'CHP'de makam ve koltuk kavgası olur. CHP'nin İzmir'e hizmet etme gibi bir derdi yok' demiştik. CHP, bizi yine yanıltmadı. Kendi içlerindeki kavganın ne derece büyüdüğünü tüm kamuoyu görüyor. Şimdi bu kavgayı, mevki çatışmasını unutturmak için algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu da geçtiğimiz seçimlerden de alışkın olduğumuz 'ilçelere seçmen taşınıyor' gibi, tamamen asılsız iddialarla yapmaya çalışıyorlar. Örneğin, 'Foça'da eğitime gelen askerlere oy kullandırılacak' diyorlar. Bu zaten olan bir şey. Geçmiş dönemde de askerlerimiz, bu ilçemizde oy kullanmış. Buna yönelik ilçe seçim kuruluna yaptıkları itiraz da reddedilmiş. Sanki olağanüstü bir durum varmış gibi bunu kamuoyuna aktarmak, art niyetli bir tutumdur" dedi.

ALDATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Başkan Şengül, "CHP, İzmir'i aldatmaya çalışıyor. Ama biz CHP gibi değiliz, İzmir halkına sadece gerçekleri anlatıyoruz. Siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin talebini önemsiyoruz. Her kesime yönelik projeler hazırlıyoruz. İzmir halkı da artık hak ettiği hizmete kavuşmak istiyor. Bunun da AK Parti eliyle olacağını görüyor. İzmir'de AK Parti'ye olan teveccüh her geçen gün artıyor. CHP, bir takım algılarla, iftiralarla İzmir halkını etkileyebileceğini sanıyor ama yanılıyor. Korkunun ecele faydası yok. 31 Mart'ta İzmir, kendisine hizmet etme fırsatını AK Parti'ye verecek. Bu güzel şehri hak ettiği yere, hayal edilen noktaya getireceğiz."