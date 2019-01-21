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Gümrük kaçağı araç yakalandı

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Gümrük kaçağı araç yakalandı
Balıkesır'ın Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri, ülkeye kaçak yollardan sokulan lüks bir araç ele geçirdi. Jandarma ekipleri Sındırgı ilçesinde Balıkesir-İzmir Devlet Karayolu'nda icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında gümrük vergisi ödemeksizin ülkeye getirildiği tespit edilen Fransa plakalı lüks otomobili durdurdu. Şüpheli A.S. hakkında ülkeye kaçak araba sokmak suçundan yasal işlem başlattı. Fransa plakalı lüks otomobil ise, Bandırma Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
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Gümrük kaçağı araç yakalandı
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