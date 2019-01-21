Ödemişliler ile buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, kenti adım adım gezmeye devam ediyor. Vatandaşlarla kuçaklaşan Zeybekci, son olarak programı kapsamında Ödemiş'e gitti. Vatandaşlarla Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde bir araya gelen Nihat Zeybekci, İzmir adaylığını hiç tereddüt etmeden kabul ettiğini belirtti. AK Parti'nin bugüne kadar yaptıklarını rakiplerinin hayal dahi edemeyeceğini ifade eden Zeybekci, "Onların İzmir'de yaptıkları en güzel şey bahane üretmek. Türkiye ekonomisi 16 yılda 4 kat büyüdü. İzmir'i tekrardan Anadolu'nun merkezi haline getireceğiz. Bugüne kadar AK Parti olarak çok destan yazdık. Yazmaya da devam edeceğiz. Bizim hiç kimseyle davamız olmayacak, kavgamız da olmayacak. İzmir'de destanlar yazacağız" şeklinde konuştu. İzmir'de kapı kapı dolaşacaklarını belirten Zeybekci, insanların gönüllerini kazanmak için yola çıktıklarını dile getirdi.