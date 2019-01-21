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Pamukkale’de boş yer kalmadı

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Pamukkale’de boş yer kalmadı
Okulların 15 günlük yarıyıl tatiline girmesiyle vatandaşlar, 'Beyaz Cennet' Pamukkale'ye akın etti. Tatilini Pamukkale'de geçiren vatandaşlar, ören yerindeki travertenlerde yürüyüp, fotoğraf çektirdi. Kış olması nedeniyle daha çok yerli turistin rağbet ettiği "Beyaz Cennet", Uzakdoğulu turistlerin de tercihi oldu. Pamukkale ve Karahayıt bölgesindeki otel ile termal kış turizm tesislerinin yüzde 100'lük doluluk oranı işletme sahiplerini sevindirdi. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Kışın en fazla rağbet gören yerler kayak turizminin olduğu yerler ile termal turizmin olduğu yerler. Denizli'de her ikisi de var. Buraya gelen misafirlerimiz kayak merkezinde kayak yapıp, akşamları da termal sularda yorgunluklarını giderebiliyorlar. Özellikle kültürel turların da son dönemde rağbet görmesiyle beraber Pamukkale geçmiş dönemlerine nazaran daha fazla doluluk yaşıyor. Biz tüm misafirlerimizi Denizli'ye davet ediyoruz" dedi.
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Pamukkale’de boş yer kalmadı
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