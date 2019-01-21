Parkta erkek cesedi bulundu

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İzmır'ınKonak ilçesindeki çocuk parkında, erkek cesedi bulundu. Kılıçreis Mahallesi İhsan Alyanak Parkı'nda dün sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan erkeğin öldüğü belirlendi. Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan kişinin cesedi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.