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İkiz bebeklere devlet koruması

Giriş Tarihi: 22.1.2019
İkiz bebeklere devlet koruması
İzmır'ın Tire ilçesinde, üvey ağabeyinin cinsel istismarına uğradığı ileri sürülen 12 yaşındaki E.Ş.'nin dünya getirdiği ikiz bebekler için devlet harekete geçti.. Hastanedeki bakım ve gerekli tedavileri süren ikiz bebekler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri tarafından koruma altına alındı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin pedagog eşliğinde yapacağı görüşmenin ardından çocuk yaşta anne olan E.Ş.'nin de devlet korumasına alınıp alınmayacağına karar verileceği öğrenildi.
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İkiz bebeklere devlet koruması
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