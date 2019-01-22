İzsu kazdı, belediye kapattı

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İZMİR'İN Torbalı ilçesinde, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından alt yapı yenileme nedeniyle kazıldıktan sonra adeta kaderine terk edilen bazı mahalleler, belediye ekipleri tarafından baştan sona yenileniyor. Belediye son olarak, Ertuğrul Mahallesi Torbalı Caddesi'nde bozuk yolda yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında caddeye 500 metre kare kilit taşı döşeneceği ifade edilirken, Torbalı Belediyesi Başkanı Adnan Yaşar Görmez, caddede süren çalışmaları yerinde inceledi. Bölgedeki vatandaşlar ile bir araya gelip sorun ve beklentilerini dinleyen Başkan Görmez, İZSU'nun 6 aydır yapmadığı yol nedeniyle gelen şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattıklarını dile getirdi.