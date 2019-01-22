Küskünler partisi

CHP İzmir'de yaşanan parti içi var olan siyasi çekişmenin dozu, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne az zaman kala tavan yaptı. Başkan Aziz Kocaoğlu'nun adaylık yarışında 'ben de varım' demesi ve halen İzmir adayının genel merkez tarafından açıklanmaması, partililerin gerilmesine neden oldu. Menderes, Torbalı ve Selçuk Belediye Başkan adaylarının geçtiğimiz hafta MYK toplantısında önce oylanarak kabul edilmesi ardından da PM toplantısı öncesi son dakikada geri çekilmesi parti içi kavganın boyutlarını gözler önüne serdi. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun milletvekillerinin belediye başkanı yapılmaması gerektiği, milletvekilliğinin bir basamak olmadığı şeklindeki açıklamalarına, araları hep açık olduğu İzmir milletvekillerinin tepkisini çekti. Kocaoğlu'nun yıldızı barışmadığı CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kocaoğlu'nun yaptığı açıklamayı 'talihsizlik' olarak yorumladı. Bayır, daha önce CHP'de değişimi işaret ederek Muharrem İnce'yi destekleyen Kocaoğlu'na sert tepki göstermişti.

KİM KİMİNLE KAVGALI

CHP İzmir'de, kentin geleceğinden daha çok, kavgaları ve küslükleriyle ön plana çıkıyor. İşte o yıldızları barışmayan CHP'liler; Bayraklı'da 2 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Hasan Karabağ, geçtiğimiz aylarda büyükşehir belediye başkanlığına aday oldu. Ardından da zehir zemberek bir açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurdu. Aradan geçen 10 yıllık süreçte Kocaoğlu ile Karabağ'ın arası hiçbir zaman dört dörtlük olmadı. Özellikle il başkanlığı seçimlerinde Kocaoğlu'nun 'herkese eşit mesafedeyim' demesine rağmen her seferinde seçimlere müdahale etmesi, aradan geçen süreçte ikilinin sık sık karşı karşıya gelmesine neden oldu.

ÖNÜNLERE SET KURDU

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in isminin büyükşehir adaylığı için ön plana çıkması uzun süredir devam eden Kocaoğlu - Soyer çekişmesini de bir kez daha su yüzüne çıkardı. Kocaoğlu'nun İzmir adaylarının açıklanması beklenen son MYK ve PM toplantısı öncesi apar topar Ankara'ya giderek Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na 'ben de varım' demesinin altında Soyer'in önünü kesme çabası yattığı öne sürüldü. Kocaoğlu'nun kendisine yakınlığı ile bilinen Alaattin Yüksel'in geçmişte CHP İl Başkanlığı'ndan istifa etmesinde Soyer'i sorumlu tuttuğu, bundan dolayı da Kocaoğlu'nun Soyer'e sıcak bakmadığı sızan bilgiler arasında yer aldı. Kocaoğlu, tıpkı Soyer gibi Büyükşehir adaylığında istemediği Milletvekili Tuncay Özkan ile de kavgalı... Başkan Kocaoğlu, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ile 10 Kasım törenlerinde tokalaşma krizi yaşadı. Daha önce de kent konseyi seçimlerinde karşı karşıya gelen ikilinin arasındaki diyalog, hakarete kadar giden atışma sonrası tamamen koptu. Kocaoğlu, Kent Konseyi seçimlerinde Gruşçu'yu desteklememiş, seçimin ardından da maddi desteğini çekmişti. İkilinin son olay sonrası aynı ortamda bulunmamak için özel çaba sarf ediyor. Asıl kavganın genel merkezin ilçe belediye başkan adaylarını açıklanmasıyla yaşanacağını belirten partililer aday belirleme sürecinin gecikmesinde parti içi kavganın etkili olduğunu öne sürdü. AK Parti cephesi seçim öncesi tam yol ileri almışken, CHP'nin koltuk sevdası için kavgaları ile ön plana çıkması düşündürdü.