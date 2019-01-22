Paixao’dan gollere devam

BUGÜN NELER OLDU

SEzona iyi bir giriş yaptıktan sonra düşüşe geçen ve ligin ilk yarısını 14. basamakta noktalayan Altay, ikinci yarıyı Ümraniyespor deplasmanında açtı. Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deviren rakibi karşısında başarılı bir performans sergileyen İzmir temsilcisi, rakibini 3-2 yenerek ligde 5 maç aradan sonra galibiyete uzandı.İlk devrede attığı 12 golle krallık yarışında zirvede yer alan Portekizli gol makinesi, Ümraniyespor filelerine de iki gol bırakarak kaldığı yerden devam etti. Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosunda kattığı Tavares, Tatos, Oğuzhan ve Putsila, Ümraniye ilk kez Altay formasını terletti.