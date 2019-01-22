Yaralı Akhisar tur peşinde

TÜRKİYE Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Akhisarspor, rövanşta bugün rakibini Manisa'da ağırlayacak. Müsabaka listesinde 13 yabancı oyuncu bulundurarak kural ihlali yaptığı maçta Beşiktaş'a karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyetle Süper Lig'in ikinci devresine başlayan Akhisarspor, bugün Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselme mücadelesine çıkacak.
Deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenen Ege temsilcisi, rövanş mücadelesinde rakibiyle bugün saat 18.00'de A SPOR
'dan canlı yayınlancak.
AKiGO NASIL TURLAR? AKIHSARSPOR, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1-0 mağlubiyeti halinde kupada bir üst tura yükselecek. Müsabaka 2-1 İstikbal Mobilya Kayserispor lehine tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer mağlubiyetlerde ise konuk ekip adını çeyrek finale yazdıracak. Yeşil-siyahlı ekipte Mustafa Yumlu, Eray Ataseven, Kadir Keleş, Bilal K��sa ve Dany Nounkeu'nun sakatlıkları bulunuyor.