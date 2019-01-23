30 yıldır yürüme umudunu koruyor

BUGÜN NELER OLDU

dünyaya gelen Sibel Kula (51), okuduğu Celal Bayar Üniversitesi Spor Akademisi'ne giderken, 21 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında boynunun kırılması nedeniyle göğüsten aşağısı felç kaldı. Maddi imkanları yeterli olmadığı için o dönemde gereken tedaviyi göremeyen Kula, 8 yıl boyunca yatağa mahkum yaşadı. Babasını 1984'te kaybeden yılında ölen Kula'nın bakımını yıllarca annesi üstlendi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen yaşama sıkı sıkı bağlanan Kula yatalak olduğu sürede parmaklarını tam olarak kullanamamasına rağmen resimler yapıp şiir ve şarkı sözleri yazdı. Çeşitli tedaviler gören Kula, 25 yıl sonra ayak parmaklarını hareket ettirdi. Tedavi için Hindistan'da ve Kanada'da iki farklı hastaneye başvuran ve yine olumlu yanıt alan Kula, hayırseverlerden destek bekliyor. Kula, "Annemin, bana yardımcı olurken beli kırıldı ve ikimiz de bakıma muhtaç olduk. Yurt dışında tedaviye kabul edildim. Orada tedavi olursam tekrar yürüme şansım olabilir. Şu anda hem anneme hem bana bakacak bir bakıcı hanımefendinin ücretini karşılayabilmek için bir iş imkanı bulmaya çabalıyorum. Hayırseverlerin bu konuda destek olup, yürümem için benim umuduma ışık tutmalarını istiyorum. Yürümek ve bana yıllarca bakan anneciğime artık ben bakmak istiyorum" dedi.