Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > 30 yıldır yürüme umudunu koruyor

30 yıldır yürüme umudunu koruyor

, 30 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu felç kaldı. 25 yıllık tedavinin ardından ayak parmaklarını hareket ettirmeyi başardı

Giriş Tarihi: 23.1.2019
30 yıldır yürüme umudunu koruyor
İZMIR'DE dünyaya gelen Sibel Kula (51), okuduğu Celal Bayar Üniversitesi Spor Akademisi'ne giderken, 21 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında boynunun kırılması nedeniyle göğüsten aşağısı felç kaldı. Maddi imkanları yeterli olmadığı için o dönemde gereken tedaviyi göremeyen Kula, 8 yıl boyunca yatağa mahkum yaşadı. Babasını 1984'te kaybeden yılında ölen Kula'nın bakımını yıllarca annesi üstlendi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen yaşama sıkı sıkı bağlanan Kula yatalak olduğu sürede parmaklarını tam olarak kullanamamasına rağmen resimler yapıp şiir ve şarkı sözleri yazdı. Çeşitli tedaviler gören Kula, 25 yıl sonra ayak parmaklarını hareket ettirdi. Tedavi için Hindistan'da ve Kanada'da iki farklı hastaneye başvuran ve yine olumlu yanıt alan Kula, hayırseverlerden destek bekliyor. Kula, "Annemin, bana yardımcı olurken beli kırıldı ve ikimiz de bakıma muhtaç olduk. Yurt dışında tedaviye kabul edildim. Orada tedavi olursam tekrar yürüme şansım olabilir. Şu anda hem anneme hem bana bakacak bir bakıcı hanımefendinin ücretini karşılayabilmek için bir iş imkanı bulmaya çabalıyorum. Hayırseverlerin bu konuda destek olup, yürümem için benim umuduma ışık tutmalarını istiyorum. Yürümek ve bana yıllarca bakan anneciğime artık ben bakmak istiyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
30 yıldır yürüme umudunu koruyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN