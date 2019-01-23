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Bisan, 55. yılını ’de kutladı

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Bisan, 55. yılını İzmir’de kutladı
TÜRKIYE'NIN ilk yüzde 100 yerli sermayeli bisiklet markası Bisan, 55. yılında yurtiçi bayileriyle İzmir'de buluştu. Toplantıda 400'den fazla bayisi ile bir araya gelen yeni yönetim kurulu, Bisan için neler yaptıklarını, yeni dönem stratejilerini, yatırım ve büyüme hedeflerini anlattı. Ayrıca kısa zamanda fabrika genelinde pek çok yeniliğe imza atan şirket, klasikleşmiş modellerinin yanında 48 adet yeni model bisiklet daha üretti. Toplamda 200 adet bisiklet modeli üreten Bisan, motosiklet üreteceğini duyurdu.
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Bisan, 55. yılını İzmir’de kutladı
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