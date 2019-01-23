Böyle devam et altınordu

BUGÜN NELER OLDU

SON olarak Balıkesirspor'u 1-0 yenen Altınordu yenilmezliğini 12 maça çıkarırken 2019'da hiç mağlubiyet görmedi. Spor Toto 1. Lig'de son yenilgisini 21 Eylül 2018 tarihinde Adana Demirspor'a 1-0'lık skorla alanİzmir temsilcisi 12 maçtan 24 puan çıkartarak Play-Off yarışına ortak oldu. Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup eden Altınordu'ya 88. dakikada attığı frikik golüyle 3 puanı getiren Okan Derici, 2 yıl sonra döndüğü İzmir kulübündeki ikinci dönemine müthiş bir başlangıç yaptı. Okan, 88'de kazanılan serbest vuruşta topun başına geçerek fileleri sarsmayı başardı. Kırmızı-lacivertli formayı kiralık olarak terlettiği 2017 yılında frikikten ve uzak mesafeden attığı gollerle dikkat çeken Okan, kendisini her transfer döneminde ısrarla isteyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun da göğsünü kabarttı.