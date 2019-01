Gelinlik Fuarı kapılarını açtı

BUGÜN NELER OLDU

en büyüğü IF Wedding Fashion İzmir 13'üncü Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, Gaziemir'deki Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Fuarın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve çok sayıda kişi katıldı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Sektörü geliştirmek ve ihracat hacmine katkıda bulunmak için eski adıyla Ekonomi Bakanlığı'nın Ur-Ge Gelinlik, Damatlık, Abiye Projesi kapsamında geçtiğimiz yıl 42 ülke, 511 firmadan 740 yabancı alıcı bu program kapsamında İzmir'e geldi. Yabancı profesyonellerin konaklama giderlerinin yüzde 75'i Bakanlığımız tarafından karşılandı. Bu kapsamda yaklaşık 66 bin dolar destek alındı. IF Wedding Fashion Fuarı'nın bugünkü boyutlarına ulaşmasına önemli katkı veren Bakanlığımıza teşekkürü borç biliyoruz" diye konuştu.Hem Türkiye hem de dünyadan binlerce sektör profesyonelini bir araya getiren IF Wedding Fashion İzmir, cuma gününe kadar devam edecek. 2019 ve 2020 modasının önemli tasarımlarının görücüye çıktığı fuarda, 207 yerli katılımcı 14 yabancı yer aldı. Fuara, 70'in üzerinde ülkeden ve 81 ilden 30 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.