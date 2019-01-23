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’da Çeşme rüzgarı

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Hollanda’da Çeşme rüzgarı
Çeşme Turistik Otelciler Birliği, Hollanda Utrecht Turizm Fuarı'nda stant açarak Çeşme'nin tanıtımını gerçekleştirdi. ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Orhan Belge, "8-12 Ocak tarihleri arasında, Hollanda'nın Utrecht şehrindeki turizm fuarına katıldık. Bu fuara 5 yıldır katılıyorum. Türkiye, beş yıldır olduğu gibi, bu yıl da Hollanda'da iz bıraktı. Çalıştığımız acentelerin dışında, İzmir'e ve Çeşme'ye gelmek isteyen irili ufaklı acentelerin ilgisini çektik" dedi. Çeşme turizminin 3-4 aya sıkışmaması gerektiğini belirten Belge, "Çeşme; iklimiyle, doğasıyla, coğrafyasıyla, tarihiyle, termaliyle 12 ay yaşanacak bir yer. Termal, yabancı turistlerin çok ilgisini çekiyor. Çeşme'de yapılacak olan Termal Kür Merkezi, Çeşme turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.
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Hollanda’da Çeşme rüzgarı
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